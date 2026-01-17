METEO
Avís groc activat per nevades intenses a partir dels 1.500 metres fins demà
El servei de meteorologia d’Andorra ha activat l’avís groc a partir de les tres de la matinada d’avui i fins a les tres del matí de diumenge per nevades. L’alerta estarà vigent a partir de la cota 1.500, “on a la tarda la nevada serà intensa”, apunta el servei. Es preveu que, fins dimarts, s’acumulin fins a 45 cm de neu nova a 2.500 metres, 25 centímetres a 2.000 metres i 12 centímetres a 1.500 metres. Les precipitacions que van començar a caure ahir s’allargaran fins dilluns, amb la cota de neu estancada als 1.500 metres. Les temperatures aniran a l’alça durant el cap de setmana, augmentant un parell de graus respecte avui, que és el dia més fred de la setmana, amb mínimes de -3 graus a Andorra la Vella o -6 a cota 1.500, i màximes de -4 al Pas o 5 a la capital. Protecció Civil ha emès una sèrie de consells per afrontar l’episodi de nevades i han recomanat “fer especial atenció en els desplaçaments”.