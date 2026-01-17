Mobilitat
Activada la fase groga a partir del Port d'Envalira, el Serrat i Pal
Les afectacions se centren a la CG-2, CG-3 i CG-4
Mobilitat ha activat la fase groga a diversos punts de la xarxa viària a causa de les condicions meteorològiques. L’organisme indica que la mesura afecta la carretera general 2 a partir del Port d’Envalira, la carretera general 3 a partir del Serrat i la carretera general 4 a partir de Pal. Les previsions meteorològiques indiquen que la nevada que afecta avui el Principat a partir dels 1.500 metres s’intensificarà durant la tarda, fet que podria agreujar les condicions de circulació a les vies afectades.
Mobilitat també ha indicat aquest matí l’ús obligatori d’equipaments especials a les carreteres RN22, RN20 i RN320, corresponents als accessos a França. Igualment, s’ha establert una restricció per als camions de més de 19 tones.