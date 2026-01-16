Successos
Un vehicle s'enfila a la rotonda de l'Aldosa de Canillo
El sinistre ha tingut lloc poc després de les vuit del vespre
Un vehicle amb matrícula espanyola ha patit un accident aquest vespre a la carretera General 2 a l'altura de Canillo. El turisme s'ha enfilat a la rotonda de l'Aldosa de Canillo i ha quedat atrapat a sobre, xafant part de les lletres i de la decoració de la circumval·lació. El sinistre ha tingut lloc poc després de les vuit del vespre i la causa podria ser una relliscada del cotxe per culpa del gel i la neu que hi ha a la carretera. Fins al lloc dels fets s'ha mobilitzat una patrulla de la policia, una ambulància i un camió de bombers i els agents de circulació de Canillo.