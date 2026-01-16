Successos
Reobert el túnel de la Tàpia en sentit nord després d'un accident entre dos vehicles
El sinistre ha tingut lloc al voltant d'un quart de tres de la tarda
Un accident entre dos vehicles dintre el túnel de la Tàpia de Sant Julià ha provocat el tancament del túnel en sentit nord, direcció Andorra la Vella, fins a les tres de la tarda. L'accident ha ocorregut al voltant d'un quart de tres de la tarda i al lloc dels fets hi ha estat treballant, almenys, una patrulla de la policia. Els agents comunals han posat cons i baixat la barrera de l'entrada del túnel en sentit nord, per evitar que cap vehicle pogués accedir-hi. Es desconeixen les causes de l'accident i el nombre de ferits.
Notícia pendent d'ampliació.