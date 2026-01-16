REPORTATGE
Un país que es fa gran
L’ envelliment és un dels reptes sanitaris i l’hospital hi fa front amb una àrea que ahir va fer cinc anys.
El 2031 hi haurà a Andorra més de 20.000 persones per sobre dels 65 anys –al voltant d’una cinquena part de la població–, segons va explicar la doctora Eva Heras, cap del Servei d’Envelliment i Salut de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, que ahir va complir cinc anys. Amb motiu de l’aniversari es va celebrar una jornada de portes obertes perquè el públic pogués conèixer les instal·lacions i el personal mèdic que hi treballa. Van assistir-hi una trentena de persones, interessades a escoltar les explicacions que van donar els professionals. Com a primera valoració, Heras va explicar que estaven molt contents amb el servei donat a atenció geriàtrica especialitzada, amb una evolució favorable dels pacients que tenen ingressats. A la celebració hi va haver una bufada d’espelmes simbòlica per a l’ocasió.
La responsable del centre va fer balanç d’aquesta etapa assenyalant que “hem vist un creixement exponencial dels serveis tant pel que fa a l’hospital com a consulta externa”. En consulta, el nombre d’usuaris va créixer més d’un 200%, la majoria d’ells resultat de derivacions d’atenció primària. Entre l’1 de gener del 2021 al 15 d’octubre del 2025 es van atendre 876 pacients, hi va haver 2.377 ingressos hospitalaris geriàtrics i 8.849 visites segons dades del SAAS. Els professionals que treballen a l’àrea són 5 metges, un gran nombre d’infermeres a consulta, convalescència, psicogeriatria d’aguts i hospitalitzacions, també hi ha terapeutes, fisioterapeutes, treballadora social, neuropsicòloga i un preparador físic. En termes d’instal·lacions, a més de les consultes i hospitalització, també hi ha atenció domiciliària i atenció intermèdia. Fent una mirada al futur del centre, amb la previsió d’augment de persones grans, “el servei s’ha d’incrementar a mesura que hi hagi demanda i recursos, actualment no hi ha pressupost per a una ampliació”.
L’objectiu de l’àrea d’Envelliment i Salut és que les persones majors puguin tenir més qualitat de vida, el màxim possible. “La mirada que s’està donant actualment és una mirada holística, no només tenim en compte la malaltia sinó altres dominis com el cognitiu, emocional i funcional, veiem la persona com un tot”, va concloure Heras.