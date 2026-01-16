CONSELL GENERAL
Espot i Escalé: una batalla interminable
La direcció de FEDA protagonitza l’enèsim xoc entre el cap de Govern i el líder de Concòrdia
El Consell General és un pilar fonamental de la democràcia: l’espai on s’aproven les lleis que forgen el futur del país i on les idees polítiques es confronten fins a la seva màxima expressió. Però també és un autèntic camp de batalla dialèctic, que ningú ha conegut tan bé aquests darrers anys com Xavier Espot i Cerni Escalé (amb el permís de Pere Baró i Conxita Marsol).
Les ocasions en què el cap de Govern i el líder de l’oposició han xocat frontalment en exposar les seves idees no han estat poques. N’hi ha prou amb un repàs ràpid per recordar episodis com el de les piulades d’Escalé sobre BPA –que, després del cara a cara amb Espot, van acabar amb el conseller de Concòrdia amenaçant d’anar a la justícia– o els debats més clàssics, i sovint repetitius, sobre Europa o el creixement sostenible que molts cops han estat escenaris d’intercanvis de dards més o menys enverinats: acusacions de “vendre el país”, de fer demagògia o de competir per veure quin dels dos partits és “més d’extrema esquerra”, entre d’altres.
“El Govern no farà marxa enrere sabent que hem complert la llei, i menys perquè ho digui vostè”
L’últim capítol es va viure ahir, arran de la contractació de Sílvia Calvó com a directora general de FEDA. Concòrdia va entrar una pregunta a Govern per aclarir la qüestió i, en la seva intervenció, Escalé va demanar que l’Executiu fes marxa enrere amb el nomenament i convoqués un concurs públic. Va deixar clar que no es tracta de posar en dubte la capacitat de Calvó, sinó d’una qüestió de principis i de voler evitar les “portes giratòries”. De fet, va remarcar que “de les últimes vuit designacions, set han estat d’exministres o militants de DA o algun altre partit afí”.
Espot va tallar d’arrel qualsevol possibilitat de rectificació i va deixar clar que “el Govern no farà marxa enrere sabent que hem complert la llei vigent”, afegint un matís final que va suposar un cartutx més en la batalla personal entre tots dos: “I menys perquè ho digui vostè”. A més, va recordar que el nomenament de Calvó s’ha fet d’acord amb el que estableix la llei, que atribueix al Govern la potestat de designar aquest càrrec.
“De les últimes vuit designacions, set han estat d’exministres o militants de DA o afins”
Les acusacions de nomenar sempre persones afins tampoc van passar inadvertides. El cap de Govern va remarcar que “mai he demanat el carnet del partit ni l’afiliació política a l’hora de fer nomenaments” i que “és mentida que només hàgim designat gent del nostre cercle”. Com a exemples, va citar direccions com les d’Andorra Telecom, l’AFA o l’AREB, totes elles encapçalades per perfils no vinculats a la política. Escalé li va tornar la pilota anomenant l’Institut de les Dones, el president del Consell Superior de la Justícia o el Fiscal General. Amb tot, Escalé va acabar insistint en la necessitat de convocar concursos públics.
Carnets de conduir nous
El Govern ha introduït un nou format del carnet de conduir amb l’objectiu de reforçar la seguretat del document i millorar-ne la durabilitat, una decisió que va generar debat al Consell General per la manca de comunicació prèvia a la ciutadania. La qüestió es va tractar arran d’una pregunta de la consellera general socialdemòcrata Laia Moliné, que va demanar explicacions sobre els canvis i la manera com s’han implementat.
La ministra Marsol va explicar que el canvi es va acordar en Consell de Ministres i que respon a criteris tècnics i de seguretat. “No és només un canvi estètic, sinó una millora en fiabilitat, durabilitat i en els processos d’emissió”, va afirmar. El nou carnet incorpora diverses mesures de seguretat extra.