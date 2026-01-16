Successos
Detingut amb una taxa d'alcoholèmia d'1,05 després de provocar un accident a Encamp
Una dona de 39 anys va resultar ferida en el sinistre ocorregut ahir al vespre a l'avinguda de la Bartra
Un conductor de 31 anys va ser detingut ahir al vespre a Encamp per donar positiu en alcoholèmia després de provocar un accident amb una dona ferida. Els fets van passar ahir a les set de la tarda a l'avinguda de la Bartra, on els dos turismes van patir un xoc. Quan els agents es van traslladar fins al lloc dels fets, van poder constatar que hi havia una dona de 39 anys ferida i que l'home anava borratxo, amb una taxa d'alcoholèmia d'1,05.