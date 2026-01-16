Successos
Detinguda a la Seu d’Urgell una cuidadora per estafar 115.000 euros a un matrimoni gran
Es va aprofitar de l’especial vulnerabilitat de les víctimes, de 89 i 92 anys
Els mossos d’esquadra van detenir ahir a la Seu d’Urgell una dona de 57 anys acusada de diversos delictes després d’aprofitar-se, presumptament, d’un matrimoni d’edat avançada a qui cuidava. Segons la policia, la detinguda hauria sostret prop de 115.000 euros entre retirades d’efectiu i una transferència bancària, així com joies i altres objectes de valor.
Els fets es van destapar a finals de l’any passat, quan la dona de 89 anys va presentar denúncia a comissaria alertant de moviments sospitosos als seus comptes i els del seu marit, de 92 anys. La parella havia contractat la cuidadora durant l’estiu a causa de la seva total dependència, confiant-li l'accés al domicili i la gestió de tràmits bancaris.
La investigació ha revelat que es van fer desenes de retirades d’efectiu sense autorització —valorades en 4.800 euros en un cas i 59.180 en l’altre— i una transferència fraudulenta de 50.200 euros. A més, la dona hauria manipulat les anotacions de la llibreta bancària per ocultar l’import real, i hauria venut joies a establiments de compravenda de l'Alt Urgell.
Els mossos també han confirmat que la transferència més elevada es va fer directament al compte de la cuidadora i que el contracte laboral presentat estava falsificat. Els agents consideren que la detinguda va aprofitar la vulnerabilitat de les víctimes, sense familiars directes que en vetllessin la tutela.
La dona ha passat a disposició judicial aquest matí davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.