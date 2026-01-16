Successos 

El comportament d'un usuari d'un bus mobilitza la policia a Andorra la Vella

L'home estava bloquejant el pas d'un vehicle de transport públic

Agents de la policia intervenint per l'incident provocat per un usuari d'un bus de transport públic

Agents de la policia intervenint per l'incident provocat per un usuari d'un bus de transport públic

Andorra la Vella

Una patrulla de la policia ha hagut d'intervenir aquesta tarda a una parada de bus d'Andorra la Vella pel comportament que estava tenint un home, que seria usuari del transport públic. Els agents del cos de seguretat han estat requerits cap a les quatre de la tarda perquè un individu bloquejava el pas d'un vehicle de transport públic i estava picant els vidres, segons ha indicat la policia. El problema ha estat que el conductor de l'autobus li ha dit que el vehicle anava ple i no l'ha deixat pujar, moment en el qual l'home ha reaccionat de manera violenta, apunta la policia.

L'incident d'ordre públic s'ha produït en la parada situada davant l'Estació Nacional d'Autobusos, a l'avinguda Tarragona, i els agents encara hi treballen al lloc dels fets. La intervenció de la policia ha mobilitzat també una ambulància del SAAS per si calia donar atenció sanitària.  

Notícia pendent d'ampliació

