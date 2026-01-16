El comportament d'un usuari d'un bus mobilitza la policia a Andorra la Vella

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Una patrulla de la policia ha hagut d'intervenir aquesta tarda a una parada de bus d'Andorra la Vella pel comportament que estava tenint un home, que seria usuari del transport públic. Els agents del cos de seguretat han estat requerits cap a les quatre de la tarda perquè un individu bloquejava el pas d'un vehicle de transport públic i estava picant els vidres, segons ha indicat la policia. El problema ha estat que el conductor de l'autobus li ha dit que el vehicle anava ple i no l'ha deixat pujar, moment en el qual l'home ha reaccionat de manera violenta, apunta la policia.

L'incident d'ordre públic s'ha produït en la parada situada davant l'Estació Nacional d'Autobusos, a l'avinguda Tarragona, i els agents encara hi treballen al lloc dels fets. La intervenció de la policia ha mobilitzat també una ambulància del SAAS per si calia donar atenció sanitària.

Notícia pendent d'ampliació