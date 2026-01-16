Economia
Andorra estrena un mapa interactiu d’empreses innovadores
Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació han posat en marxa la iniciativa
Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació (ARI) han presentat un nou mapa interactiu que recull les empreses innovadores d'Andorra, segons han anunciat aquest matí. Aquesta eina digital permet visualitzar l’ecosistema empresarial rellevant en innovació, classificat per mida, parròquia i sector.
L’objectiu és donar visibilitat al talent local, impulsar nous models de negoci i afavorir connexions entre empreses, inversors i institucions. El mapa ja és consultable en línia i s’anirà actualitzant amb més iniciatives, segons informen.
Andorra Business i Andorra Recerca +Innovació (ARI) animen les empreses que encara no apareixen al mapa a sol·licitar la seva inclusió i remarquen que l'objectiu és reforçar el posicionament d’Andorra com un territori innovador i competitiu.