La xifra d'aturats cau a 198 al desembre, un 17,8% menys que fa un any
Nou persones reben la prestació per desocupació involuntària
El nombre de persones inscrites en recerca de feina a Andorra a finals de desembre de 2025 ha estat de 198, segons les dades del Servei d’Ocupació. Aquesta xifra d'aturats suposa un descens del 17,8% respecte al mateix mes de 2024 i del 11,6% en comparació amb novembre, quan hi havia 224 desocupats, segons publica Estadística.
Els demandants en millora han estat 210, un 2,3% menys que el mes anterior però un 9,4% més que fa un any. Els demandants de serveis sumen 75 persones, sense canvis destacables respecte al mes anterior.
El nombre total d’ofertes de treball ha disminuït fins a 1.727, un 9,5% menys que al novembre. Estadística indica que hi ha 9 beneficiaris de l’ajut per desocupació involuntària, i durant el mes s’han fet 16 contractacions a través del Servei d’Ocupació.