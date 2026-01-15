SAAS
El servei d’envelliment i salut celebra 5 anys amb més del 200% d’increment en consulta externa
La cap, Eva Heras, considera que "el servei s'ha d'incrementar a mesura que hi hagi demanda i recursos"
El servei d’envelliment i salut de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha celebrat el seu 5è aniversari amb més del 200% d'increment en consulta externa. "Hem vist un creixement exponencial del servei tant en l'àmbit de l’hospital com nivell de consulta externa", ha explicat la cap del servei, Eva Heras, apuntant que en consulta externa han crescut més d'un 200% amb moltes derivacions de medicina primària. Heras també ha explicat que estan molt contents amb el servei donat a atenció geriàtrica especialitzada, amb una evolució favorable dels pacients que tenen ingressats.
Els professionals que treballen a l’àrea són cinc metges, un gran nombre d'infermeres a nivell de consulta externa, convalescència, psicogeriatria d’aguts i hospitalitzacions, i també terapeutes, fisioterapeutes, i una treballadora social i un preparador físic.
L’objectiu de l’àrea és que les persones majors puguin tenir una qualitat més elevada de vida. “La mirada que s’està donant actualment és una mirada holística, no només tenim en compte la malaltia sinó altres dominis com el cognitiu, emocional i funcional, veiem a la persona com un tot”, ha explicat Heras.
Es preveu que el 2031 hi haurà a Andorra més de 20.000 persones amb més de 65 anys. Per aquest motiu, Heras considera que el “servei s’ha d’incrementar a mesura que hi hagi demanda i recursos, però actualment no hi ha pressupost per una ampliació”.
La celebració ha comptat amb una jornada de portes obertes i conferències on també hi ha hagut una bufada d’espelmes amb el personal i els assistents, celebrant tots junts l’èxit del servei.