SEGURETAT VIAL
Arriba la primera escola de conducció adaptada sobre gel i neu
El pilot andorrà Albert Llovera ha posat en marxa un projecte innovador amb la creació de la primera escola de conducció adaptada adreçada a persones amb mobilitat reduïda, que incorpora la pràctica sobre gel i neu. La iniciativa neix amb l’objectiu de millorar la seguretat i el control del vehicle en situacions de baixa adherència, especialment rellevants en un país de muntanya.
Fruit de la seva experiència personal i del treball amb joves i adults que han patit accidents greus, Llovera ha detectat la manca d’estructures formatives específiques que permetin recuperar la confiança al volant. Amb la col·laboració del Circuit d’Andorra–Pas de la Casa i l’empresa Guidosimplex, s’han adaptat dos vehicles per iniciar els primers cursos, que combinen formació teòrica i pràctica.