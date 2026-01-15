Successos
Mobilització dels serveis d'emergència per la mort d'un home en una pensió d'Escaldes
La policia ha informat que tot apunta que es tractaria d'una defunció "per causes naturals"
Dues patrulles de la policia, dues ambulàncies del SUM i una dels bombers i agents del servei de circulació d'Escaldes s'han mobilitzat aquest migdia en una pensió de l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes per la mort d'un home. La policia ha rebut l'avís al voltant de dos quarts de dues del migdia i ha informat que estan pendents de determinar les circumstàncies de la defunció però tot apunta que s'hauria produït per "causes naturals".
Els agents han estat al lloc dels fets fins a l'arribada del batlle, que havia de certificar la defunció i autoritzar l'aixecament del cadàver, que s'ha produït poc abans de les quatre de la tarda.
Notícia pendent d'ampliació.