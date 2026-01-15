CONSELL GENERAL

La majoria rebutja totes les esmenes de l’oposició al projecte de pressupost

Debat al Consell General.

Debat al Consell General.Fernando Galindo

Els consellers dels grups de la majoria no accepten cap esmena de les presentades per l’oposició al projecte de llei del pressupost d’aquest any. La comissió de Finances i Pressupost es va reunir aquest dimarts a les 12 hores per treballar les esmenes presentades pels diversos grups de l’oposició (i que havien superat el vistiplau de Sindicatura), entre els quals es troben Concòrdia, el PS i Andorra Endavant.

Tal com va declarar el conseller general de Concòrdia, Cerni Escalé, “en altres comissions he vist més voluntat i predisposició per debatre les esmenes”, però en la celebrada aquest dimarts “no ha estat el cas”.

