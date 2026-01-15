Economia
L'inversor immobiliari Pascual Ariño justifica residir a Andorra per pagar menys impostos
El resident, que té 16 habitatges a Espanya, està creant una estructura empresarial amb avantatges fiscals
L’inversor immobiliari espanyol Pascual Ariño va traslladat la seva residència a Andorra a principis del 2025 amb l’objectiu, segons ell mateix reconeix, de pagar menys impostos i disposar d’un entorn més favorable per fer créixer el seu negoci. Conegut per la seva presència a les xarxes socials i per participar en programes com 'laSexta Xplica', Ariño defensa que des d'Andorra pot gestionar amb més eficiència la seva activitat com a rentista i empresari del sector immobiliari, on té 16 habitatges a Espanya segons recull el mitjà espanyol La Razón.
Ariño assegura que continua tributant a Espanya els ingressos dels immobles ubicats allà mitjançant l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR), que és del 24%. Tot i això, destaca que aquest percentatge és molt inferior al 54% que pagava quan residia a la comunitat valenciana. "Amb aquest canvi, puc reinvertir millor els guanys i fer créixer el negoci", explica.
Ariño està creant una estructura holding en què la seva empresa andorrana és propietària d’una societat espanyola, que al seu torn gestiona els pisos. Això li permet, segons afirma, canalitzar els beneficis cap a Andorra i operar sense haver de tributar pels dividends al Principat. El seu objectiu és fer operacions immobiliàries més grans i rendibles, i especialitzar-se en la compra de deute immobiliari, una fórmula que li permet adquirir propietats amb descomptes de fins al 50%, segons afirma l'inversor.