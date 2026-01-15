Educació
Cinc estudiants del Massachusetts Institute of Technology a escoles d'Andorra
Participen en un programa pioner que impulsa la col·laboració amb els tres sistemes educatius del país
Cinc estudiants del prestigiós Massachusetts Institute of Technology (MIT), als Estats Units, han iniciat una estada de tres setmanes a diversos centres d’ensenyament secundari d'Andorra, en el marc del programa Global Teaching Lab. Es tracta d'un projecte que funciona des del 2017 i que permet als futurs enginyers i científics nord-americans impartir assignatures com matemàtiques, ciències o tecnologia en anglès, col·laborant directament amb el professorat local.
Els alumnes s’han incorporat a cinc centres representatius dels tres sistemes educatius d’Andorra: Col·legi Sant Ermengol, Lycée Comte de Foix, Escola Andorrana de Batxillerat, Centre de Formació Professional i Col·legi Espanyol Maria Moliner. Els estudiants del MIT que participen enguany cursen estudis d’enginyeria aeroespacial, ciències polítiques, biologia, ciències computacionals i cognitives, i ciència dels materials.
El programa, cofinançat pel Govern amb una partida de 12.000 euros, té com a objectiu millorar les competències científiques de l’alumnat andorrà i potenciar l’aprenentatge de l’anglès tècnic.
A més, ofereix una experiència intercultural valuosa tant per als estudiants locals com per als del MIT, que conviuen amb famílies d’acollida voluntàries durant la seva estada. El programa cobreix totes les despeses de viatge, assegurança mèdica i petits ajuts econòmics, ja que no es tracta d’un projecte remunerat.
Les autoritats educatives del país, encapçalades per Xavier Campuzano i Albert Maluquer, han rebut els participants aquesta setmana al ministeri. Tots han destacat la importància d’un programa “únic al món” pel seu format i impacte educatiu, que ja ha rebut una valoració molt positiva en edicions anteriors.