Afers exteriors
Convocades les eleccions per constituir el Consell de Residents Espanyols a Andorra
Les candidatures es podran presentar durant els pròxims dos mesos al Consolat General d’Espanya
El Consolat General d’Espanya a Andorra ha anunciat la convocatòria d’eleccions per a la constitució del Consell de Residents Espanyols (CRE) de la demarcació consular, d’acord amb l’article 4 de l’Ordre AEC/2172/2010, de 13 de juliol.
Les candidatures es podran presentar al mateix consolat en un termini de dos mesos des de la publicació de l’acord de convocatòria al seu tauler d’anuncis. Les persones interessades hauran de complir els requisits establerts als articles 6 i 8 de la normativa esmentada. Concretament, podran ser candidats els ciutadans espanyols majors d’edat inscrits al Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger (PERE) corresponent a la circumscripció consular durant el mes anterior a la convocatòria.
També podran votar tots els espanyols que constin inscrits al PERE en aquest mateix període i que hagin complert la majoria d’edat abans de la jornada electoral.
La data de celebració de les eleccions serà fixada per la Comissió Electoral dins dels terminis establerts per l’ordre reguladora. El CRE és un òrgan consultiu que representa la comunitat espanyola resident a l’estranger davant el consolat i les autoritats espanyoles, i té com a objectiu vetllar pels seus drets i interessos.