POLÍTICA
Concòrdia proposa canvis a la llei de la regla d’or
Cerni Escalé ha presentat una bateria d’esmenes a la proposició de modificació de la Llei 32/2014, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària. Les modificacions plantejades tenen com a objectiu endurir els límits d’endeutament de l’Estat, restringir el marge per generar dèficit i limitar la despesa corrent.
Una de les esmenes clau afecta l’article 12 de la llei i redefineix els límits màxims d’endeutament públic, establint que el deute del Principat no podrà superar el 50% del PIB nominal. A partir de l’1 de gener del 2036 aquest límit es rebaixaria al 35%, i al 20% a partir del 2046.
Concòrdia planteja canvis per impedir que l’Administració general incorri en dèficit en contextos de creixement econòmic, llevat de projectes d’inversió d’alta centralitat estratègica. En aquest sentit, es manté el límit de dèficit en l’1% del PIB i es proposa que només es pugui produir en circumstàncies específiques.