Successos
Falsa alarma per una possible allau al pic Blanc
Els bombers i la policia s'han mobilitzat per l'avís d'una persona que havia vist un esquí
Els bombers d'Andorra s'han desplaçat a la zona del pic Blanc del Pas de la Casa per l'alerta d'una possible allau que ha resultat ser una falsa alarma. L'avís ha saltat a les 12.50 hores quan una persona que passejava per la zona ha trucat al cos de rescat alertant que hi havia un esquí abandonat. En aquell moment els bombers han mobilitzat l'helicòpter i s'han dirigit fins al pic Blanc, on han localitzat l'altre esquí.
El serveis d'emergència no tenien cap avís de cap persona desapareguda però els bombers han estat pentinant la zona per si hi hagués alguna persona sepultada. Circumstància que finalment s'ha descartat.
La policia també ha rebut el requeriment del cos de bombers a les 14.10 hores i ha desplaçat efectius del cos de seguretat al lloc dels fets per treballar en la recerca a la zona.
La mobilització ha comportat diversos desplaçaments en helicòpter per portar els efectius de rescat fins al pic Blanc i després per tornar-los al parc d'Andorra la Vella, el que ha suposat un seguit de vols pel centre del país que han sobtat a la població.
Notícia pendent d'ampliació.