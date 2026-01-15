CONSELL GENERAL
Mas afirma que cap pacient amb addiccions deixa de rebre assistència quan pateix una recaiguda
La ministra defensa que el que es fa és un canvi de programa fora de l'hospital de dia per personalitzar l'ajuda a la persona que hagi tornat a consumir
La ministra de Salut, Helena Mas, ha defensat el funcionament de la Unitat de Conductes Addictives (UCA) en resposta a les preguntes de Pere Baró, que ha denunciat l’augment dels casos d’addicció, la sobrecàrrega de feina que això comporta per als professionals sanitaris i les expulsions per recaigudes de què ha alertat Projecte Vida.
Mas ha subratllat que l’expulsió de pacients no implica en cap cas un abandonament del tractament. Ha explicat que en serveis com l’hospital de dia es requereix abstinència i que, si algun dels ingressats incompleix aquesta condició, és derivat a un altre recurs més especialitzat. L’objectiu, ha dit, és protegir l’evolució dels altres pacients que no estan consumint. Es tracta, per tant, de “personalitzar el servei”, ha matisat.
Pel que fa a la càrrega de treball i al suposat mal funcionament generalitzat que ha denunciat Baró, la ministra ha defensat que la unitat funciona correctament i ha assegurat que informes com el de Projecte Vida són els que acaben perjudicant la imatge del servei.