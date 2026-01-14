SUCCESSOS
Segueix la recerca del gos que va ferir un nen al desembre
Cap dels animals identificats fins ara és el que va atacar el menor
El gos responsable del greu atac a un menor de 8 anys el passat 26 de desembre a Sispony segueix pendent d’identificació. Ni era el primer ca que es va assenyalar ni tampoc els que s’han anat apuntant a posteriori. Així ho va confirmar ahir la policia, que va indicar que la investigació continua oberta amb la col·laboració dels banders, que han controlat diferents gossos però cap coincideix amb l’autor de les ferides. En aquest cas són determinants els testimonis dels fets (acompanyants del menor) que van veure l’animal i poden identificar-lo, i per això se’ls faciliten puntualment imatges. Cap dels apuntats fins ara, com dèiem, coincideix amb el que es van topar i que es va abraonar contra el nen de 8 anys, que va patir lesions de gravetat a la cara. La família va interposar denúncia a la policia després dels fets.
Cal recordar que tal com va explicar el cos d’ordre l’animal campava sol, sense acompanyant, per la zona del cementiri de Sispony quan es va produir l’atac. Allò va ser al migdia del 26 de desembre i van ser els sanitaris del SUM que van atendre inicialment el nen els que van posar els fets en coneixement de la policia. L’infant va ser derivat a l’hospital de la Seu d’Urgell (la família no és resident) després de ser assistit al país i es van iniciar les gestions per intentar trobar el gos i el propietari, fins ara infructuoses. Els acompanyants del nen van assenyalar un gos tipus pastor alemany, d’uns 40 quilos de pes i de color beix i inicialment es va apuntar a un ca propietat d’un home andorrà que aquells dies estava fora del país i havia deixat l’animal a càrrec d’una persona de la seva confiança. Però la investigació l’ha descartat i se segueix la recerca. El propietari s’enfrontaria a sancions de tipus administratiu i eventualment també penals.