BANCA
Myandbank creix fins als 31.000 clients i estrena el servei de criptomonedes
Myandbank, el banc 100 % digital d’Andbank, va anunciar ahir l’arribada als 31.000 clients, consolidant el seu creixement gràcies a una oferta basada en comptes remunerats, carteres automatitzades i una experiència digital àgil. L’entitat ofereix una remuneració del 2 % fins a 50.000 euros el primer any i ha duplicat en un any els clients amb carteres automatitzades, que ja sumen 3.700 contractacions.
Les carteres disposen de sis perfils de risc i accés a més de 500 fons internacionals, mentre que iniciatives com “Inverteix mentre gastes” han permès reinvertir 300.000 euros i el banc ha abonat més de 2,5 milions d’euros en interessos. Com a novetat, Myandbank va incorporar la compravenda i custòdia de criptomonedes per a residents, i també destaca l’èxit dels comptes Junior i Mini, amb més de 1.270 contractacions des del seu llançament i més de 600 targetes junior emeses.