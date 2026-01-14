Transformació digital
Andorra i Espanya inicien el treball tècnic per al reconeixement de la Cartera Digital
El ministre de Transformació Digital, Marc Rossell, s'ha reunit amb l'homòleg espanyol avui a Madrid
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, s’ha reunit avui a Madrid amb el seu homòleg espanyol, Óscar López, per impulsar la cooperació bilateral en digitalització, amb especial èmfasi en el reconeixement de l’APP Cartera Digital andorrana per part d’Espanya.
L’aplicació, recentment presentada pel Govern d'Andorra, permet portar al mòbil documents com el passaport, la targeta de la CASS, el carnet de conduir o la targeta d’immigració. Tot i que actualment només és operativa a Andorra, l’objectiu és que els ciutadans puguin fer-la servir també a l’exterior, començant per Espanya, principal país de mobilitat per a la ciutadania andorrana.
Els dos ministres han acordat activar un grup tècnic de treball per estudiar els requisits d’interoperabilitat i seguretat necessaris per integrar la Cartera Digital en sistemes com Cl@ve, la plataforma d’identificació electrònica espanyola. També s’avaluarà la compatibilitat dels certificats digitals andorrans emesos per l’OSCEPA amb les eines d’administració electrònica espanyoles.
La trobada ha servit igualment per abordar altres àmbits de col·laboració, com la protecció dels menors en línia, la promoció de les competències digitals o la renovació del protocol d’entesa en matèria de Funció Pública, que afavorirà l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques.
Rossell ha destacat "l’excel·lent predisposició del govern espanyol" i la importància d’engegar aquest procés, que "serà clau per facilitar la vida dels ciutadans i avançar cap a una integració digital real entre els dos països".