IMPOSTOS
Espanya retorna al país 6,2 milions d’euros via Tax Free el 2025
Espanya va retornar un total de 6,2 milions d’euros als compradors del Principat a través del sistema “tax free” durant el 2025, una xifra que va suposar un descens del 5,7% respecte de l’any anterior. Tot i l’increment en el nombre de formularis DIVA, que van arribar a 158.502 –més que l’any anterior–, l’import total de les devolucions va ser inferior en 374.514 euros respecte al 2024. Aquest descens es va produir malgrat que el volum de compres amb dret a devolució va continuar creixent, cosa que indica que els imports mitjans de les transaccions van ser menors que l’any anterior. Les dades confirmen la tendència dels últims anys en què els compradors estrangers, especialment d’Espanya, continuen utilitzant el sistema “tax free”, però amb una despesa més moderada.
Les fonts comercials van afirmar que la majoria de les devolucions van correspondre a productes d’electrònica, moda i perfumeria, sectors que tradicionalment concentren les compres amb dret a recuperació d’IVA. A més, es va destacar que els mesos d’estiu i Nadal van registrar el pic més alt de formularis, coincidint amb l’arribada massiva de visitants espanyols i francesos. Els comerços implicats en el sistema “tax free” van assenyalar que la tramitació dels formularis i la coordinació amb les autoritats espanyoles es van desenvolupar sense incidències destacables. El sistema continua sent un atractiu important per als visitants.