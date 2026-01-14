PAS DE LA CASA
Encamp vol que no es tanqui la frontera amb tanta antelació
El comú demana que França s’esperi a veure com evoluciona el temps
El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, demana a les autoritats de França que “en lloc de tancar amb tanta anticipació” la frontera amb el Pas de la Casa, millor esperar “a veure com avança la situació meteorològica i un cop es cregui necessari, fer aquests tancaments”. Així ho va afirmar ahir durant la celebració de l’escudella de Sant Antoni de la població encampadana. Segons Fernàndez, “si ho fem amb molta previsió, directament, el turista francès decideix no venir i això és el que hem d’evitar”.
Fernàndez va assenyalar que “des del primer moment vam estar parlant amb l’executiu per veure com podíem mitigar aquesta situació”. “Nosaltres vam posar les màquines a disposició de França”, però “al final el tall es va dur a terme” igualment, va explicar. “Al final, sí que és cert que van acceptar que poguessin baixar les màquines d’Andorra a netejar i llavors es va poder reobrir”, va afegir.
El cònsol menor d’Encamp també va recordar que “nosaltres el que creiem és que la seguretat de les persones va per davant de tot”. “És veritat que molts cops les condicions meteorològiques, i això ho vivim totes les persones, creiem que seran d’una manera i potser no acaben arribant de manera tan forta o al revés”, va expressar. Igualment, Fernàndez va remarcar que si és necessari “tancar, millor fer-ho” per evitar accidents.