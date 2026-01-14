Agència Andorrana de Ciberseguretat
Detectada una nova estafa que suplanta la Seguretat Social espanyola per robar dades a pensionistes
Els estafadors envien cartes falses prometent un augment de pensió i demanen dades personals i bancàries per correu electrònic
L'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra ha alertat d'una nova estafa que aquest cop afecta les persones grans i que consisteix a suplantar la Seguretat Social espanyola, enviant cartes falses que suposadament provenen de l'administració, per roba-los les dades. Es tracta d'un frau que també pot afectar a andorrans que tinguin algun tipus de vinculació amb la Seguretat Social del país veí. L’objectiu és obtenir informació personal i bancària dels pensionistes, aprofitant-se de la confiança que genera la institució.
El mètode utilitzat consisteix a informar les víctimes que hi ha hagut un “atac informàtic” i que s’han perdut les seves dades. A canvi de tornar-les a introduir, els prometen un suposat increment de la pensió d’entre 75 i 150 euros. Per validar aquest augment, els demanen que enviïn per correu electrònic una còpia del DNI i les dades bancàries.
L'Agència també alerta que els correus proporcionats per enviar aquesta informació acaben en dominis com @gmail.com, @hotmail.com o @outlook.es, cosa que ja suposa una clara senyal d’alerta, ja que cap organisme oficial fa servir comptes personals ni sol·licita fotos del DNI per correu o carta.
Les autoritats recomanen no respondre ni facilitar cap dada personal, eliminar la carta immediatament i contrastar qualsevol dubte a través dels canals oficials. A més, fan una crida a avisar els col·lectius més vulnerables, com ara pares, avis o veïns grans, per evitar que caiguin en l'engany.