SOLIDARITAT
Creu Roja vol superar les 1.423 donacions de sang de l’any passat
L’escola andorrana impulsa una nova edició de la campanya de donació de sang, que aquest 2026 arriba a la vuitena edició i se celebrarà els dies 21, 22 i 23 de gener al Centre Cultural de la Llacuna. La iniciativa té com a objectiu superar les xifres rècord de l’any passat, quan es van registrar 1.423 donacions, 1.280 de les quals efectives.
La Creu Roja Andorrana va animar la població a participar-hi i recomana inscriure-s’hi prèviament a través del seu web, tot i que també s’acceptaran donants sense cita. El projecte forma part del model pedagògic de l’escola andorrana i permet als alumnes aplicar coneixements treballats a l’aula en una iniciativa real.