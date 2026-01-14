SOLIDARITAT

Creu Roja vol superar les 1.423 donacions de sang de l’any passat

La presentació de la campanya de donació de sang.

L’escola andorrana impulsa una nova edició de la campanya de donació de sang, que aquest 2026 arriba a la vuitena edició i se celebrarà els dies 21, 22 i 23 de gener al Centre Cultural de la Llacuna. La iniciativa té com a objectiu superar les xifres rècord de l’any passat, quan es van registrar 1.423 donacions, 1.280 de les quals efectives.

La Creu Roja Andorrana va animar la població a participar-hi i recomana inscriure-s’hi prèviament a través del seu web, tot i que també s’acceptaran donants sense cita. El projecte forma part del model pedagògic de l’escola andorrana i permet als alumnes aplicar coneixements treballats a l’aula en una iniciativa real.

