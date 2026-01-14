COMISSIÓ D'ECONOMIA
El consell accelera per tancar la segona Llei Òmnibus
La comissió legislativa d’Economia premerà l’accelerador els pròxims dies per tancar la Llei del Creixement Sostenible i portar-la al Consell General el dia 22. La data, però, no està del tot tancada: l’última junta de presidents, celebrada dilluns, va acordar que, si els treballs en comissió s’allarguen més del previst, el debat de la llei es traslladaria a una sessió extraordinària el dia 30.
El grup Demòcrata, que presideix la comissió, va explicar al Diari que ja s’han calendaritzat les properes reunions i s’estan intensificant els treballs amb l’objectiu d’arribar a la data prevista, mentre que les esmenes s’estan treballant dins la mateixa comissió. Per la seva banda, el vicepresident i conseller del PS, Pere Baró, va assenyalar que el seu grup vol “un text treballat des del consens” i que sigui realment útil per a la ciutadania. Tanmateix, el líder socialdemòcrata va expressar el temor que les esmenes de l’oposició no siguin tingudes en compte. Tot i així, va remarcar que “estem oberts a trobar una solució de consens”, tal com ja van indicar en seu parlamentària quan van debatre l’esmena de la totalitat, i que, en qualsevol cas, mentre el text que surti de la comissió sigui efectiu, la data d’arribada al Consell –el 22 o el 30 de gener– és el menys rellevant.
La llei del pressupost també va quedar pendent d’un possible ajornament segons avancin els treballs a la comissió de Finances, però, segons van indicar els grups, el text es troba en un estat molt més avançat i tot fa pensar que es podrà presentar el dia 22.