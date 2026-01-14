COMISSIÓ D'ECONOMIA

El consell accelera per tancar la segona Llei Òmnibus

Pere Baró en una comissió al consell general.

Pere Baró en una comissió al consell general.Fernando Galindo

Andorra la Vella

La comissió legislativa d’Economia premerà l’accelerador els pròxims dies per tancar la Llei del Creixement Sostenible i portar-la al Consell General el dia 22. La data, però, no està del tot tancada: l’última junta de presidents, celebrada dilluns, va acordar que, si els treballs en comissió s’allarguen més del previst, el debat de la llei es traslladaria a una sessió extraordinària el dia 30.

El grup Demòcrata, que presideix la comissió, va explicar al Diari que ja s’han calendaritzat les properes reunions i s’estan intensificant els treballs amb l’objectiu d’arribar a la data prevista, mentre que les esmenes s’estan treballant dins la mateixa comissió. Per la seva banda, el vicepresident i conseller del PS, Pere Baró, va assenyalar que el seu grup vol “un text treballat des del consens” i que sigui realment útil per a la ciutadania. Tanmateix, el líder socialdemòcrata va expressar el temor que les esmenes de l’oposició no siguin tingudes en compte. Tot i així, va remarcar que “estem oberts a trobar una solució de consens”, tal com ja van indicar en seu parlamentària quan van debatre l’esmena de la totalitat, i que, en qualsevol cas, mentre el text que surti de la comissió sigui efectiu, la data d’arribada al Consell –el 22 o el 30 de gener– és el menys rellevant.

La llei del pressupost també va quedar pendent d’un possible ajornament segons avancin els treballs a la comissió de Finances, però, segons van indicar els grups, el text es troba en un estat molt més avançat i tot fa pensar que es podrà presentar el dia 22.

