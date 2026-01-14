Visita institucional
Carles Ensenyat visita les Juntes Generals de Biscaia
El síndic general d’Andorra reforça els llaços institucionals amb el parlament biscaí durant una visita a Gernika
Les Juntes Generals de Bizkaia han ofert aquest dimecres una recepció oficial al síndic general del Consell General d’Andorra, Carles Ensenyat Reig, a la històrica Casa de Juntes de Gernika. Així ho han anunciat a través de les xarxes socials de l'entitat. La trobada ha servit per reforçar els vincles institucionals i parlamentaris entre ambdós territoris, així com per aprofundir en l’intercanvi d’experiències legislatives i de bon govern.
Durant la visita, les autoritats han compartit reflexions sobre el funcionament dels respectius òrgans legislatius i han posat en valor la importància de la col·laboració institucional per afrontar els reptes comuns des d’una perspectiva de proximitat democràtica.
Aquesta recepció s’emmarca dins del compromís del Consell General d’Andorra d’obrir vies de cooperació amb altres parlaments, especialment amb aquells que comparteixen una vocació de governança pròxima a la ciutadania.