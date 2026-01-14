Meteo
Canvi de temps: Previsió de nevades a cotes altes al Pirineu a partir de demà
L’arribada d’un front atlàntic porta incertesa meteorològica i un augment progressiu de la nuvolositat amb possibilitat de neu, especialment dissabte
Les previsions meteorològiques apunten a un canvi de temps de cara al cap de setmana a Andorra. L’acostament d’un front procedent de l’Atlàntic provocarà un augment notable de la nuvolositat a partir de divendres, amb la possibilitat d’alguns flocs de neu a les cotes més altes. Les temperatures mínimes baixaran fins als -2 °C a Andorra la Vella, -5 °C a 1.500 metres i -7 °C al Pas de la Casa, mentre que les màximes no superaran els 5 °C a la capital, els 4 °C a 1.500 metres i es mantindran negatives, de tresu graus negatius a les cotes altes.
Pel que fa a dissabte, l’extrem d’aquest front podria donar lloc a la formació d’una pertorbació aïllada a la Península Ibèrica, amb una evolució encara incerta. Tot i això, es preveu una jornada marcada per una nuvolositat abundant i el possible inici de nevades, especialment procedents del sud i l’est, que podrien anar guanyant intensitat al llarg del dia. Les temperatures es mantindran similars, amb mínimes d’entre -1 °C i -7 °C segons l’altitud, i màximes lleugerament superiors a Andorra la Vella amb sis graus, però encara negatives al Pas de la Casa, on es registraran 4 graus negatius
Tant divendres com dissabte, el vent serà en general feble, de component sud o sud-oest. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.700 metres divendres i pujarà lleugerament dissabte, al voltant dels 1.800 metres, mantenint la possibilitat de precipitacions sòlides a les estacions d’esquí.
A partir de demà, neu i precipitacions febles al Pirineu
L'Agència Estatatal de Meteorologia, AEMET, anuncia previsions de nevades entorn els 1200-1400 metres i no es descarten pluges febles o moderades en l'extrem oriental i occidental, demà, divendres i dissabte. Pel que fa a les temperatures, hi haurà pocs canvis, amb gelades febles o moderades, localment fortes i persistents a les cotes altes del Pirineu català, sobretot, divendres i dissabte.
A més, s'esperen cels coberts per la gran densitat de núvols, amb visibilitat localment reduïda i amb una tendència de núvols baixos al final del dia.