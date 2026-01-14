Revisió a l'alça

Andorra Telecom apujarà els preus dels paquets de televisió al febrer

L'increment dels preus ve propiciat per l'augment de les tarifes de Movistar Plus

L'edfici d'Andorra Telecom

L'edfici d'Andorra TelecomAndorra Telecom 

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

A partir del mes de febrer, Andorra Telecom aplicarà un augment en els preus dels seus paquets de televisió. Aquesta actualització es deu a l’increment de tarifes imposat per MovistarPlus+, el proveïdor principal dels continguts de la plataforma, com cinema, sèries, documentals, produccions originals i drets esportius.

Segons ha informat l’operadora pública, la pujada oscil·larà entre un i dos euros mensuals, depenent del paquet contractat. En concret, els paquets amb Ficció, amb Esports i amb Ficció i Esports pujaran un euro; mentre que els que inclouen Ficció i LaLiga, Ficció i Lliga de Campions i el paquet Total Plus incrementaran el seu cost en dos euros mensuals.

Andorra Telecom ha justificat aquesta mesura com a necessària per garantir la viabilitat del servei i mantenir la qualitat dels continguts en un context de revisió de preus per part de Movistar. L’operadora recorda que els clients poden adreçar-se als seus canals d’atenció habituals per resoldre qualsevol dubte relacionat amb la nova tarifa.

