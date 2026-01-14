Revisió a l'alça
Andorra Telecom apujarà els preus dels paquets de televisió al febrer
L'increment dels preus ve propiciat per l'augment de les tarifes de Movistar Plus
A partir del mes de febrer, Andorra Telecom aplicarà un augment en els preus dels seus paquets de televisió. Aquesta actualització es deu a l’increment de tarifes imposat per MovistarPlus+, el proveïdor principal dels continguts de la plataforma, com cinema, sèries, documentals, produccions originals i drets esportius.
Segons ha informat l’operadora pública, la pujada oscil·larà entre un i dos euros mensuals, depenent del paquet contractat. En concret, els paquets amb Ficció, amb Esports i amb Ficció i Esports pujaran un euro; mentre que els que inclouen Ficció i LaLiga, Ficció i Lliga de Campions i el paquet Total Plus incrementaran el seu cost en dos euros mensuals.
Andorra Telecom ha justificat aquesta mesura com a necessària per garantir la viabilitat del servei i mantenir la qualitat dels continguts en un context de revisió de preus per part de Movistar. L’operadora recorda que els clients poden adreçar-se als seus canals d’atenció habituals per resoldre qualsevol dubte relacionat amb la nova tarifa.