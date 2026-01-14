Afers exteriors
Andorra s'adhereix al Conveni de l’ONU contra la corrupció
L’objectiu és enfortir la lluita contra la corrupció, millorar la transparència institucional i consolidar la cooperació judicial internacional del país en aquest àmbit
El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres impulsar l’adhesió d’Andorra al Conveni de les Nacions Unides contra la corrupció, adoptat a Nova York l’any 2003 i conegut com a Conveni de Mèrida. L’objectiu és enfortir la lluita contra la corrupció, millorar la transparència institucional i consolidar la cooperació judicial internacional del país en aquest àmbit.
Segons el Govern, una part important de l’ordenament jurídic andorrà ja és compatible amb els requisits del Conveni, però seran necessàries algunes modificacions legislatives. Entre les més rellevants hi ha una reforma del Codi penal, que inclourà la responsabilitat penal de les persones jurídiques i la tipificació de delictes de corrupció en el sector privat.
Un cop es completi el tràmit al Consell General i s’hagin notificat els coprínceps, l’adhesió serà oficial tres mesos després del dipòsit de l’instrument davant el secretari general de l’ONU.
La CTP obre convocatòria per seleccionar el nou director/a
La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) ha obert un procés de selecció per cobrir la direcció de l’ens, amb la missió d’impulsar la cooperació transfronterera entre Andorra, Espanya i França. La persona escollida dependrà del Comitè Executiu i treballarà estretament amb la secretaria general, assumint la responsabilitat de dinamitzar l’acció global de la CTP, en especial com a autoritat de gestió del programa POCTEFA (Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya–França–Andorra).
A més, el càrrec inclou tasques clau com la implementació de l’Estratègia Pirinenca, la coordinació de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic i de la Unitat de Desenvolupament i Dinamització, així com la definició de polítiques, projectes i aliances estratègiques que promoguin el desenvolupament conjunt de l’espai pirinenc. El termini per presentar candidatures finalitza el 28 de febrer.