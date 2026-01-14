Iniciativa pionera
Albert Llovera impulsa la primera escola de conducció adaptada sobre gel i neu
El projecte pioner vol millorar la seguretat viària de persones amb mobilitat reduïda
El pilot andorrà Albert Llovera ha posat en marxa un projecte innovador amb la creació de la primera escola de conducció adaptada adreçada a persones amb mobilitat reduïda, que incorpora la pràctica sobre gel i neu. La iniciativa neix amb l’objectiu de millorar la seguretat i el control del vehicle en situacions de baixa adherència, especialment rellevants en un país de muntanya com Andorra.
Fruit de la seva experiència personal i del treball amb joves i adults que han patit accidents greus, Llovera ha detectat la manca d’estructures formatives específiques que permetin recuperar la confiança al volant. Amb la col·laboració del Circuit d’Andorra–Pas de la Casa i l’empresa Guidosimplex, s’han adaptat dos vehicles (un de tracció davantera i un de posterior) per iniciar els primers cursos, que combinen formació teòrica i pràctica, centrada en la conducció segura i quotidiana.
L’escola no té com a finalitat formar pilots, sinó dotar els participants d’eines útils per a la seva mobilitat diària. L’aposta per incloure el gel i la neu com a escenari formatiu fa que el projecte sigui únic a escala internacional, ja que la majoria d’iniciatives similars es limiten a l’asfalt. El projecte compta amb el suport d’Andbank, que finança els cursos per als residents andorrans, posant en relleu el compromís social de l’entitat amb la inclusió i la seguretat viària.