Successos
Accident entre un cotxe i una moto a Santa Coloma
El sinistre ha provocat retencions a la zona
Una moto i un cotxe han topat aquest matí a l'avinguda Enclar de Santa Coloma. El motorista hauria resultat ferit, segons les primeres informacions de la policia, i ha estat atès pels bombers al lloc dels fets.
El cos de seguretat ha rebut l'avís del sinistre a les 9.09 hores i els agents encara estan treballant a la zona per determinar les causes del xoc. L'accident s'ha produït davant d'una benzinera i ha provocat algunes retencions de trànsit.
Notícia pendent d'ampliació