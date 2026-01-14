REPORTATGE
50 veus per repensar Andorra
El grup de treball seleccionat per representativitat social i territorial treballa en cinc grans àmbits de millora del país “a una generació vista”.
L’Assemblea Ciutadana va començar ahir la segona fase del procés participatiu impulsat des del Comitè Rector per recollir i estructurar propostes sobre el futur del país. La trobada va reunir 50 persones que debatran fins dijous amb el mandat de treballar les aportacions sorgides en els debats previs i convertir-les en línies estratègiques que es traslladaran als grups parlamentaris. Les propostes es van estructurar al voltant de cinc grans àmbits de reflexió: salut i benestar social; transició energètica i medi ambient; demografia, habitatge, ordenació del territori i connectivitat; diversificació econòmica, transformació econòmica i digital; i identitat, cultura i educació. El copresident del Comitè Rector, Manel Riera, va explicar que aquests eixos “abasten la totalitat de les reflexions sobre el futur que volem per al nostre país”. El resultat del treball es recollirà en un informe que es farà públic al març i es traslladarà també a tota la ciutadania. El document no tindrà caràcter vinculant, però servirà d’orientació per a futures decisions polítiques, pensant en els propers 25 o 30 anys.
Els participants del fòrum es van escollir entre prop de 480 candidats
Els participants van ser seleccionats entre prop de 480 candidatures voluntàries mitjançant un procés basat en criteris de representativitat. Els coordinadors van prioritzar la paritat de gènere, una distribució equilibrada per franges d’edat, la representació de totes les parròquies i la diversitat de perfils professionals i de nivell formatiu. L’objectiu va ser configurar un grup que reflectís, de manera aproximada, l’estructura social i econòmica del país. “La selecció no va tenir en compte criteris polítics o ideològics”, però la pluralitat social dels participants havia de garantir un debat ampli i amb visions diverses, va afegir Riera, que va reconèixer que l’Assemblea “no podia reproduir exactament l’opinió del conjunt de la població”, tot i que sí oferir un grau elevat de fiabilitat. El treball de l’Assemblea es va centrar en més d’un centenar de propostes recollides durant la primera fase del procés, celebrada a l’octubre a través de debats ciutadans oberts i trobades sectorials.