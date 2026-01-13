REPORTATGE
Xefs a l’aula
Una vintena de cuiners del Principat assisteixen a una masterclass, tallers i ponències que ofereixen diversos xefs internacionals.
Els xefs andorrans van posar els fogons a ple rendiment per pensar i projectar el futur de la seva cuina. El Pla Gastronòmic d’Andorra va començar ahir el Campus Andorra Orígens, un espai de formació intensiva i pràctica que va reunir una vintena de cuiners del Principat amb una desena de xefs internacionals de reconegut prestigi. L’objectiu era clar: compartir coneixement, experiència i mirada crítica sobre els reptes reals de la restauració contemporània.
Durant dos dies, el campus va ser un laboratori culinari on la tradició i la innovació dialoguen des de la pràctica. “Es tracta d’una formació intensiva, concebuda no com una acumulació de continguts, sinó com una experiència d’aprenentatge propera i aplicada”, va destacar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que va subratllar la voluntat del Govern d’impulsar iniciatives transformadores que reforcin el sector gastronòmic.
A la primera jornada es van abordar temàtiques com ara la tradició com a avantguarda, de la mà de Benjamín Lana, o el moviment transformador de la nova cuina basca, amb Hilario Arbelaitz. Els tallers pràctics han estat protagonistes amb sessions com la dedicada a l’art de la brasa, en què s’han treballat coccions d’aliments com la carn o l’escarxofa, conduïda per Joan Ayala, o la cuina a foc lent, amb Josep M. Masó. La jornada va tancar amb una ponència de Xavier Pellicer sobre la cocció dels vegetals.
La segona jornada va posar el focus en els reptes de futur, amb tallers sobre la cuina d’autor pirinenca, dirigit per Albert Boronat; els sistemes alimentaris del demà, a càrrec de Toni Massanés; la cuina a baixa temperatura, amb Salvador Brugués; el procés creatiu de la mà de Jordi Butrón, i els formatges d’altura amb l’especialista en formatges artesanals Ana Belén González.
Amb aquesta iniciativa, el Pla Gastronòmic d’Andorra tancar el primer cicle d’accions previstes i reafirma la voluntat de posicionar el país com a referent de la cuina d’alta muntanya, combinant identitat i producte.