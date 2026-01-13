REAGRUPAMENT FAMILIARS ANUL·LATS
Unicef demana que es respectin els mandats de protecció a la infància
Les associacions de residents van advertir de 16 casos afectats per l’Entry/Exit
El nou marc migratori establert arran de la implementació de l’Entry/Exit System va deixar 16 casos de reagrupaments familiars anul·lats per aquest motiu, com van anunciar diverses associacions de residents extracomunitaris del Principat. En la majoria d’aquests casos, la denegació es va fer a menors d’edat i, segons les entitats, això ha provocat que algunes famílies s’hagin vist obligades a marxar d’Andorra.
Dàmaris Castellanos, directora general d’Unicef al Principat, va assegurar ahir que la situació “no ha canviat gaire” d’ençà dels darrers anys i va instar el Govern i les autoritats del país a mantenir els compromisos sobre els drets dels infants: “Andorra ha signat i ratificat la Convenció sobre els Drets de l’Infant, fet que obliga a situar sempre l’interès superior de l’infant al davant de qualsevol altra consideració”. Segons Castellanos, “s’ha de protegir la infància sempre, sigui quina sigui la seva situació administrativa, familiar o econòmica”. La directora d’Unicef va confirmar que des de l’entitat no es gestionen directament aquests casos en treballar sobre una visió més global de la situació de la infància al Principat. No obstant, Unicef tenia constància de diverses situacions que atenien la protecció d’aquests menors. En aquesta línia, Castellanos va ser taxativa sobre les mesures per protegir els menors: “Els drets dels infants no són negociables, en cap cas”.
El debat entorn de la qüestió segueix obert, amb més casos de famílies afectades no només per l’entrada en vigor de l’Entry/Exit, sinó també pels requisits econòmics, restrictius en alguns casos, i que allarguen el patiment de les famílies afectades, que veuen com un expedient desfavorable pot provocar que també se’ls denegui una eventual renovació del permís de residència i treball, fet que obligaria a abandonar el Principat.