JUNTA DE PRESIDENTS
Reservat el 30 de gener per si cal un consell extra
La Junta de Presidents, que es va reunir ahir, va acordar reservar el 30 de gener per si fos necessari un consell extra abans de l’acabament del període de sessions. La decisió es pren per si els treballs en comissió del projecte de llei de pressupost i del de mesures per al creixement sostenible s’allarguen més del previst i no han acabat el dia 22, quan està programada la sessió parlamentària. La reunió també va servir per acordar que la Proposició de llei de modificació de la Llei 44/2022, del règim electoral i del referèndum –presentada per Concòrdia– serà tractada per la Comissió Legislativa de Justícia i Interior i Afers Institucionals si el text es pren en consideració.
A més, la Junta va establir les dates que se celebraran sessió del Consell del següent període, de l’1 de març al 15 de juliol, i es va fixar la pròxima reunió de la Junta de Presidents per al dilluns 2 de març a les 16.00 hores.