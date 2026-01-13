SEGURETAT VIÀRIA
Mobilitat recomana l’ús del groc auto si es té un incident a Espanya
El departament de Mobilitat va informar ahir sobre la normativa aplicable als vehicles amb matrícula andorrana que quedin immobilitzats a Espanya. D’acord amb la normativa andorrana i la regulació espanyola sobre circulació internacional, aquests vehicles poden utilitzar els dispositius de senyalització previstos a Andorra, els quals són plenament reconeguts al país veí. Entre els dispositius que s’admeten hi ha els triangles de presenyalització de perill homologats a Andorra i el senyal lluminós d’emergència groc auto, que es pot utilitzar com a alternativa als triangles.
Mobilitat també aclareix que “els vehicles andorrans no estan obligats a portar el dispositiu V-16 espanyol”, sempre que facin servir els elements de senyalització permesos per la legislació del Principat. Tot i això, el departament aconsella als conductors andorrans “portar el senyal lluminós d’emergència groc auto, ja que és més segur i més pràctic, i evita haver de sortir del vehicle”.