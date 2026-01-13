Solidaritat
L'escola andorrana impulsa la vuitena campanya de donació de sang els dies 21, 22 i 23 de gener
L'objectiu és superar les 1.423 donacions que es van realitzar l'any passat
L’escola andorrana torna a posar en marxa una nova edició de la campanya de donació de sang, que aquest 2026 arriba ja a la seva vuitena edició i es consolida com un projecte solidari, però també educatiu, ja que està plenament arrelat al sistema educatiu del país. La campanya es durà a terme els dies 21, 22 i 23 de gener al Centre Cultural de la Llacuna, amb horari d’11 a 14 hores i de 16 a 20 hores. L’objectiu de la Creu Roja d'Andorra és superar les xifres de l’any passat, quan es van realitzar 1.423 donacions, de les quals 1.280 van ser efectives.
L'edició passada es van aconseguir les millors xifres, ja que es va registrar el nombre més alt de donacions, tal com ha assegurat el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí. Per aquest 2026 els alumnes de l'escola andorrana s'han posat entre cella i cella continuar amb la línia ascendent. "Ens agradaria superar aquest nombre en aquesta edició", ha declarat l'Èrica, una alumna de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino.
Els alumnes demanen a tothom que s'animi a donar sang. Però no només volen superar les xifres de la darrera campanya, sinó que també volen conscienciar a la població de la importància de donar sang. "Amb una sola donació podeu ajudar fins a 3 persones, no esteu donant sang, esteu donant oportunitats, per això animen a tothom a vindre el 21, 22 i 23 a la Llacuna", ha explicat l'Èrica. "Penseu que es necessiten a Catalunya 1.000 bosses diàries, són moltes", ha agregat Saurí.
Les persones que vulguin donar sang hauran d'inscriure's per demanar hora a la pàgina web de la Creu Roja Andorrana. També pot venir gent sense cita prèvia, ja que des de l'ONG expliquen que poden encabir el 20% de les persones que no estan inscrites perquè "hi ha un 10% que no venen i un 10% que són rebutjats", ha concretat Saurí.
"Primer de tot et faran un petit qüestionari totalment confidencial per garantir que tinguis les condicions necessàries per fer una donació de sang. Després començarà l'extracció, que és totalment segura i durarà aproximadament 7 o 10 minuts", ha explicat en Pablo, un alumne de l'escola andorrana d'Ordino. "Després de la donació et donaran menjar, un entrepà, un suc o una altra cosa. En acabat a la sang li faran unes proves i després la separaran per plasma, plaquetes, globus blancs i globus vermells", ha afegit en Pablo.
Més enllà de ser un projecte solidari, pels alumnes de l’escola andorrana de segona ensenyança és tot un aprenentatge. De fet, des de l'escola andorrana destaquen que aquest projecte ja forma part de l’ADN del centre i del seu model d’aprenentatge competencial, ja que permet als alumnes aplicar coneixements treballats a l’aula en una iniciativa real i amb impacte social. "No és un projecte només solidari, sinó que penso que és un projecte on es fan uns aprenentatges i amb un projecte final que forma part una mica de la vida real i de la societat que formem part", ha valorat la directora general de l'escola andorrana, formació andorrana i formació professional, Olga Moreno.
Els estudiants treballen a través de diverses assignatures un reguitzell d'aspectes relacionats amb la campanya. A naturals, per exemple, han estudiat els diferents grups sanguinis, entre d'altres. "Ens han ensenyat els grups sanguinis com l'A o el B, que tenen positiu o negatiu, també les compatibilitats per saber si pots donar-li a la persona que la necessita i els requisits, com per exemple que no pots estar tatuat recentment", ha explicat en Marc, un alumne de l'escola andorrana d'Encamp. Paral·lelament, la campanya també ha servit per treballar altres aspectes. "Aquesta campanya l'hem treballat en dues parts, la part publicitària i la de tot el coneixement sobre la sang. La publicitària ens ha ajudat plàstica a elaborar els logos i després català amb els eslògans i les rimes", ha comentat l'Astrid, també alumna de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp.
Per a la Creu Roja Andorrana és molt important que els alumnes de les escoles s'involucrin en l'extracció de sang. "La gent jove s'ha d'anar implicant cada vegada més i conèixer aquests valors de solidaritat i d'humanitat. La sang és una extracció única, no s'obté de cap altra manera i donar aquests valors i que els vagin adquirint les noves i futures generacions és molt important que tinguin constància d'això", ha asseverat el secretari general de l'entitat.