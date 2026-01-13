Parròquies

Escaldes busca treballadors eventuals per a cobrir places de deixalleria i xòfer de neteja viària

Els requisits i les condicions es poden consultar al web del comú de la parròquia. 

El cartell del comú d'Escaldes anunciant que busca personal.

El cartell del comú d'Escaldes anunciant que busca personal.

El comú d'Escaldes-Engordany ha obert convocatòries per cobrir diversos llocs de treball eventuals. Concretament, es busquen operaris/es de neteja d’edificis, personal per a la deixalleria i un xofer per a la neteja viària. I seria una vacant per cadascuna d'aquestes ofertes. 

Les persones interessades poden consultar tots els requisits, funcions i terminis de presentació de candidatures a través del portal web oficial del comú. Però els requisits obligatoris que ha de tenir tot candidat són el permís de treball en vigor o la nacionalitat andorrana, així com disponibilitat immediata. En la posició d'operari de deixalleria i de xòfer de neteja viària, a més, s'afegeix la condició de disposar del permís de conduir B1 i C1

