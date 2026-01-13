Parròquies
Escaldes busca treballadors eventuals per a cobrir places de deixalleria i xòfer de neteja viària
Els requisits i les condicions es poden consultar al web del comú de la parròquia.
El comú d'Escaldes-Engordany ha obert convocatòries per cobrir diversos llocs de treball eventuals. Concretament, es busquen operaris/es de neteja d’edificis, personal per a la deixalleria i un xofer per a la neteja viària. I seria una vacant per cadascuna d'aquestes ofertes.
Les persones interessades poden consultar tots els requisits, funcions i terminis de presentació de candidatures a través del portal web oficial del comú. Però els requisits obligatoris que ha de tenir tot candidat són el permís de treball en vigor o la nacionalitat andorrana, així com disponibilitat immediata. En la posició d'operari de deixalleria i de xòfer de neteja viària, a més, s'afegeix la condició de disposar del permís de conduir B1 i C1.