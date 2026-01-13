JUDICI
Els Pujol van regularitzar els diners “de pressa i corrents”
Els fons a Andorra es van declarar el mateix dia que es van fer públics els moviments bancaris de Ferrusola i quatre fills a BPA
La família Pujol va regularitzar “de pressa i corrents” els fons que tenia a Andorra el 7 de juliol del 2014, el mateix dia que es van fer públics moviments bancaris de Marta Ferrusola i quatre dels seus fills a la Banca Privada d’Andorra (BPA). Així ho va declarar ahir Josep Anton Sánchez Carreté, assessor fiscal de la família, a l’Audiència Nacional. Pocs dies després, Jordi Pujol admetria públicament l’existència de la fortuna no declarada.
Sánchez Carreté, amb antecedents per delictes fiscals i corrupció, va explicar que va ser citat aquell mateix dia per dos advocats de la família i que, arran d’una reunió amb diversos dels fills de l’expresident, va preparar declaracions complementàries per regularitzar la situació davant d’Hisenda.
Declaracions de l’assessor dels pujol a l’audiència nacional espanyola
Un any i mig més tard, els mateixos lletrats li van lliurar un pendrive amb més documentació bancària per comprovar si les regularitzacions, fetes inicialment amb informació parcial, eren correctes. El testimoni va admetre que no va poder traçar l’origen dels fons i va recomanar contractar un auditor.
Sánchez Carreté també va qüestionar la legalitat del registre on es va intervenir el dispositiu, ja que el jutge només havia autoritzat accedir a dades de Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, no de la resta de familiars.
A la mateixa sessió van declarar altres testimonis, com Jordi Puig, exsoci del primogènit de Pujol, que va reconèixer haver facturat 102 milions de pessetes sense contractes. També van comparèixer un advocat vinculat a una societat a Costa Rica i un empresari que va justificar una factura milionària per suposades feines d’intermediació.