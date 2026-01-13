SUCCESSOS
Detingut un home per diversos robatoris a l’eix central
Un home no resident de 36 anys va ser detingut a Andorra la Vella el cap de setmana com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni per diversos robatoris en botigues de l’eix comercial de les parròquies centrals. L’arrest es va produir dissabte al vespre, després que el responsable de seguretat d’una botiga alertés els agents, segons va informar ahir la policia.
El sospitós va ser trobat en un aparcament exterior de la capital, on se li van trobar unes ulleres de sol sostretes i, a prop seu, sota un vehicle estacionat, es van descobrir quatre ulleres més a terra. La policia va localitzar el cotxe del presumpte lladre al mateix aparcament i a l’interior del vehicle es van trobar diverses peces de roba i complements de marques de luxe, un perfum, dues bosses folrades, dos rotllos de paper d’alumini i unes tenalles. La mercaderia té un preu de cost de 1.800 euros i els articles conservaven les alarmes i etiquetes originals. La policia va explicar que el detingut actuava coordinadament amb un col·laborador, que va aconseguir fugir en adonar-se de la presència policial.
A Sant Julià de Lòria van detenir un home de 30 anys per delictes contra la Sanitat Pública i contra la Funció Pública. El detingut es trobava en possessió de dos embolcalls amb un total de 2,32 grams de cocaïna. Al principi es va mostrar col·laborador, però durant el control va començar a posar-se violent, a desobeir les indicacions policials i a resistir-se a la detenció. Com a resultat, va donar un cop de peu a un dels agents, que va acabar ferit.
També va haver-hi diversos detinguts en relació amb la conducció sota els efectes de l’alcohol. Un home de 24 anys va ser arrestat dissabte a la nit per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,87 després de tenir un accident a Canillo. Un altre conductor de 52 anys va ser arrestat divendres a la nit amb una taxa d’alcoholèmia d’1,53 després d’un accident al Serrat. Finalment, un home de 30 anys va ser detingut dissabte a la matinada amb un positiu d’alcoholèmia d’1,85.