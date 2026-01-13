DIVULGACIÓ

Arrenca ‘Cuida la teva salut’ amb una xerrada a la llar de jubilats d’Escaldes

El ministeri de Salut organitza la segona edició del cicle de xerrades Cuida la teva salut, amb l’objectiu de promoure hàbits de vida saludables durant el procés d’envellir i minimitzar situacions de dependència. Les sessions, gratuïtes i obertes a tota la població, es faran entre el gener i el maig a les set parròquies i tractaran temàtiques com primers auxilis, seguretat, planificació de decisions anticipades, sexualitat a la vellesa, alimentació saludable i benestar mental i cognitiu. Les dues primeres xerrades tractaran primers auxilis i seguretat i se celebraran a Escaldes (avui a les 16.45 hores a la llar de jubilats) i Ordino (dijous a les 17 hores a la casa pairal). El programa respon a una demanda de la Federació de la Gent Gran i s’emmarca dins el Pacte nacional per a la qualitat, eficiència i sostenibilitat del sistema sanitari i compta amb el suport dels comuns, el SAAS, els bombers i el Col·legi de Dietistes.

