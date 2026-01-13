Ciberseguretat
Alerta per un ciberatac a Endesa que pot haver exposat dades de clients
L'agència nacional de ciberseguretat demana no clicar a enllaços o arxius sospitosos
L'agència nacional de ciberseguretat (ANC-AD) alerta als residents que tinguin un segon habitatge a Espanya i contracte elèctric amb la companyia espanyola Endesa perquè un incident de seguretat "pot haver exposat dades de clients". L'ANC-AD demana màxima prudència els pròxims dies i desconfiar de correus, SMS o trucades "on et demanin dades o pagaments". L'agència insta a no clicar enllaços o arxius sospitosos.