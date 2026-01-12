Partit socialdemòcrata
Vela demana al Govern pel desplegament reglamentari de les lleis aprovades des del 2019
El PS demana el calendari dels reglaments pendents de la darrera legislatura
La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha registrat una iniciativa parlamentària per sol·licitar al Govern d'Andorra informació detallada sobre els reglaments i normatives que encara resten pendents d’aprovació derivats de les lleis sancionades durant la legislatura 2019-2023. Concretament, demana un desglossament per ministeris i departaments dels textos que s’han d’elaborar i aprovar per garantir la plena aplicació del marc legislatiu existent.
Vela també reclama conèixer el calendari previst per a la tramitació, aprovació i publicació d’aquests reglaments, amb la voluntat de disposar d’una visió clara dels terminis i responsabilitats administratives. L’objectiu de la demanda és "garantir la transparència i l’eficiència en l’execució de les lleis aprovades pel Consell General".