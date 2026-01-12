Mobilitat
Tallada l'avinguda Fiter i Rossell fins a les sis de la tarda per la instal·lació d'una grua
El recorregut de la línia 5 es modifica passant per la carretera de l'Obac
L'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes es troba tallada, des de les 9.30 hores, en el tram comprès entre la rotonda (sortida direcció la Massana) fins a l'avinguda Fiter i Rossell encreuament amb l'avinguda del Pessebre, on només poden accedir els veïns en aquest tram. El motiu del tall és la instal·lació d'una grua, segons informa el servei de mobilitat. L'afectació provoca que el recorregut de la línia 5 es vegi modificat a l'altura d'Escaldes, passant per la carretera de l'Obac amb diverses parades provisionals en aquell punt.
El servei de mobilitat explica que per accedir a la Massana només es pot fer pel túnel del Pont Pla i que només poden accedir al tram comprès entre els números 109 fins al 87 de l'avinguda els veïns que baixin de la Massana. "L’accés a les urbanitzacions i dels veïns de l’avinguda Fiter i Rossell des de l’encreuament amb avinguda del Pessebre fins a l’encreuament de l’avinguda Fiter i Rossell amb la carretera dels Vilars és per l’avinguda Fiter i Rossell", apunta Mobilitat.