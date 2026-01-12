TRADICIONS
La Seu d’Urgell acollirà la 17a Fira del Món Geganter 2026 i busca voluntaris
L’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya ha anunciat que la Seu d’Urgell serà la ciutat escollida per a la pròxima 17a Fira del Món Geganter, que se celebrarà els dies 17, 18 i 19 d’abril de 2026. La decisió es va prendre el dissabte 6 de setembre en una ajustada votació de la junta directiva, després d’analitzar i valorar les dues candidatures presentades. Per tal d’assolir els objectius de la cita, l’ens organitzador ha fet una crida a la col·laboració i el voluntariat. Durant tres dies, la ciutat acollirà més de seixanta colles geganteres provinents de Catalunya, Aragó, les Balears, Múrcia i la Catalunya Nord i oferirà un cap de setmana farcit d’activitats, concerts, espectacles i cercaviles. Perquè tot funcioni amb normalitat, l’organització fa una crida a la ciutadania per a unir-s’hi com a voluntaris per ajudar a guiar les colles pels carrers, acompanyar-les durant les cercaviles i donar suport en la logística.