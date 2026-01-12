Meteo
Risc d'allaus 3 a causa de l'augment de les temperatures
Les excursions de muntanya requereixen una "elecció prudent de l'itinerari"
El servei de meteorologia alerta del risc marcat d'allaus (3 sobre 5) al conjunt d'Andorra després de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar. "La neu recent abundant i les plaques de vent a vegades grans que s'esperen sobretot en orientacions nord-est pel sud fins al sud-oest poden fàcilment ser desencadenades de manera accidental o, de manera aïllada, natural. Fins i tot un únic practicant d'esports d'hivern pot en alguns indrets desencadenar allaus, també de mida gran", apunta el servei meteorològic.
Les excursions de muntanya requereixen una "elecció prudent de l'itinerari", explica el servei de meteorologia, apuntant que "les excursions haurien de limitar-se a terreny moderadament inclinat".